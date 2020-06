O Real voltou a marcar de falta... 528 dias depois

Se o Barça fez a sua parte contra o Athletic, o Real Madrid também contra o Mallorca (2-0). Vinicius e Ramos foram os goleadores do quadro 'merengue'.

O capitão marcou um golaço em cobrança de falta, algo que não acontecia há bastante tempo. O último gol de falta marcado pelo Real Madrid aconteceu há 528 dias. No dia 13 de janeiro de 2019, Ceballos foi o responsável por balançar as redes do Betis.

Mais de um ano passou até que Sergio Ramos acertou o ângulo de Reina, goleiro do Mallorca. Foi o seu oitavo gol nessa edição de LaLiga, o décimo na temporada.