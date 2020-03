O recomeço no Japão que dá esperança ao mundo

A crise do coronavírus mostrou mais uma vez que o esporte não á isolado da sociedade. Muitas vezes inclusive é um reflexo, e o basquete japonês pode ser uma esperança em meio à pandemia.

A Liga Japonesa já retomou suas atividades nas quadras após um mês suspensa. No país, que foi um dos primeiros a enfrentarem a onda do Covid-19, já vemos uma tendência de normalização.

Neste sábado, foram disputadas quatro partidas sem a presença de público e uma permaneceu suspensa pelo fato de que três atletas apresentaram sintomas pouco antes do jogo.

Para quem ainda está se adaptando à chegada do problema, essa boa notícia no Japão pode representar uma noção do tempo que será necessário para a retomada da rotina e para a manutenção dos Jogos Olímpicos.