O recorde de Casemiro na Alemanha do qual ninguém fala

Casemiro estreou a sua conta de goleador nesta edição da Liga dos Campeões, marcando o segundo gol do Real Madrid contra o Borussia Mönchengladbach. Com o gol, o brasileiro acumulou cinco temporadas vendo o gol em competição europeia, na qual marcou seis gols. Além disso, o meia também deu a assistência ao primeiro gol, de Benzema, na partida realizada no Borussia Park.

Seu primeiro gol na Liga dos Campeões com o Real Madrid foi conquistado contra o Napoli (3-1) na partida de ida das oitavas de final. Naquela temporada, Casemiro repetiu na final contra a Juventus (1-4) marcando o terceiro do jogo, o que permitiu ao clube merengue levantar a 'Décimo Segunda'. Na temporada 2017/18, ele marcou o gol da vitória sobre o PSG (1-2) nas oitavas de final.

Na temporada seguinte, ele balançou a rede contra o Viktoria Plzeñ (0-5) e também em 2019-20, contra o Brugge (2-2). Desde que ingressou no Real Madrid, Casemiro disputou 54 jogos na Liga dos Campeões, competição que já venceu quatro vezes.