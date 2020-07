O recorde quase de videogame que o Atalanta quer bater

Com a classificação para a Liga dos Campeões matematicamente garantida e com duas rodadas da Serie A pela frente, o Atalanta, além de tentar alcançar a segunda posição que a Inter agora ocupa, quer se tornar o time mais mortal da Europa.

A equipe comandada por Gasperini é caracterizada pelo futebol vertical e ofensivo, independentemente do resultado que aparece no placar. E por esse motivo, ele tem a oportunidade de alcançar uma marca que é quase coisa de videogame.

O Atalanta pretende ser o time artilheiro das cinco principais ligas europeias. Atualmente, ele é o terceiro, graças aos 96 gols que tem no currículo, atrás apenas do Bayern de Munique (100 em 34 jogos) e do Manchester City (102 em 38 jogos). Ultrapassar 100 gols significa uma média de mais de 2,6 por jogo.

Com mais dois duelos na liga italiana pela frente (Parma e Inter), a equipe de Bérgamo precisa de pelo menos seis gols para igualar o City e poder se orgulhar de tal recorde. Para entender o mérito, a Juve, que já é campeã, soma 75 gols.

Uma preparação para os de Gasperini antes de enfrentar a próxima tela desta temporada. No horizonte, já se pode ver o encontro contra o Paris Saint-Germain em 12 de agosto... no qual Kylian Mbappé provavelmente não estará.