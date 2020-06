O recorde que o United estaria disposto a bater por Ansu Fati

O Manchester United não pensa em jogar a toalha pela contratação de Ansu Fati. Apesar do Barcelona ter chegado a recusar 150 milhões de euros do conjunto inglês pelo jovem, os de Old Trafford insistem.

Mas no Camp Nou já avisaram que o jovem de 17 anos não deixará o Camp Nou por um valor inferior ao da sua multa rescisória.

Pensou que United se rendeu? Não. Os 'red devils' estão fazendo as contas para apresentar uma terceira oferta que consideram irrecusável e que acreditam que, dessa vez, irá convencer os 'culés'.

De acordo com o 'Express', os de Manchester poderiam bater um recorde no mercado de contratações oferecendo 400 milhões de euros por Ansu Fati, ou seja, o valor integral da sua multa rescisória.

Como bem lembrou o diário 'Sport', Ansu Fati assinou recentemente a renovação do seu contrato até 2022 com uma cláusula de 170 milhões de euros, mas que passarão a ser 400 milhões de euros quando o jovem completar 18 anos, no próximo mês de outubro.