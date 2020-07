O reencontro de Hazard com sua única vítima

O único gol marcado por Eden Hazard com a camisa do Real Madrid foi contra o Granada, mesmo adversário que encontrará nesta segunda-feira. É a chance de o principal reforço da temporada retomar seu melhor futebol.

Desde que desembarcou no Bernabéu, o belga não confirmou as espectativas. É inegável que as lesões vêm prejudicando sua continuidade, mas apenas um gol na competição nacional é um número que decepciona.

O jogador de 29 anos soma o total de 20 jogos com o Real Madrid, sendo 18 como titular. Além de apenas um gol marcado, o fato de ter dado apenas uma assistência também chama negativamente a atenção.

O reencontro com o Granada pode ser o momento de retomar o caminho dos gols. Nesta reta final de temporada, restam poucas oportunidades para Hazard recuperar o tempo perdido.

Com a Champions League em agosto e com o título espanhol perto de ser conquistado, o belga ainda pode começar a campanha de 2020-21 com uma auto-estima mais elevada.