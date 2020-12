O renascimento de Asensio

O Real Madrid voltou a conquistar uma nova vitória na LaLiga ao derrotar o Granada graças aos gols de Casemiro e Benzema, embora estes dois jogadores não tenham sido os únicos protagonistas do confronto.

O outro nome importante do confronto foi o de Asensio. O espanhol teve que deixar o banco após a infeliz lesão de Rodrygo e sacudiu o jogo, algo que seus companheiros aproveitaram.

Marco, esquecido nas convocatórios e com poucos minutos nas segundas metades dos jogos, apresentou a eletricidade que muitos exigiam. O camisa 11 tirou a pressão que havia em cima dele e mostrou todas as suas cartas.

É verdade que uma grave lesão no joelho interrompeu sua progressão, mas Asensio quer voltar com tudo o que tem. Ele precisava de um ótimo desempenho para ganhar confiança. E dito e feito.

Basta ver o que ele fez em um minuto. Ele teve a chance do primeiro gol contra o Granada em suas chuteiras, mas o espanhol acabou se chocando com a trave depois de acertar a bola com o calcanhar. Segundos depois, o atacante chegou à linha de fundo, cruzou a bola na área e Casemiro apareceu no alto para cabecear e fazer 1 a 0.

No final, foi Benzema quem encerrou a partida com um belo chute no canto. Uma partida para mostrar que Asensio renasceu.