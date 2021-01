O renascimento de Jovic: dois gols em meia hora!

Definição gráfica de chegar e beijar o santo. Ele começou no banco, entrou aos 62 minutos no lugar de Durm e demorou apenas dez minutos para marcar e colocou o Eintracht à frente do Schalke 04. Não satisfeito com isso, acabou marcando um doblete.

Ainda é cedo para o Real Madrid se arrepender de ter deixado o atacante sérvio escapar, mas uma coisa é certa. Ou a Bundesliga caiu nele como uma luva ou a sensação de se sentir em casa no Eintracht.

Aos 72 minutos, um contra-ataque culminou com a finalização de um voleio, da marca do pênalti, que foi o 2 a 1 para o Eintracht.

Mas Jovic não ficou satisfeito com isso e aos 90 minutos completou sua já sensacional estreia marcando o terceiro gol de sua equipe, outro contra-ataque, com o clube de Gelsenkirchen voltado para o ataque.

Kostic foi novamente o garçom, desta vez uma abertura para sua desmarcação. E na área, corte e chute curto para sentenciar o jogo. Ainda é cedo, mas já haverá quem se arrependa da partida do jogador.