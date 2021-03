O rendimento de Darwin Núñez atrai a atenção do Milan

No Almería ele já provou ser de um nível diferente, mas no Benfica ele se supera a cada jogo. A atuação de Darwin Núñez nesta temporada está fora de dúvida e isso o levou a ser notado por um grande italiano.

O jornal 'Récord' noticiou que o uruguaio está na agenda do Milan, reforçando assim a sua liderança com um jovem futebolista (21 anos) que tem mostrado nível para dar o próximo passo.

No entanto, o contrato do uruguaio com o clube português termina em 2025, levando a entidade 'rossonera' tenha que se sentar à mesa das negociações para uma eventual transferência no mercado de verão.

Até o momento nesta temporada, Darwin já conta com 34 jogos, dos quais começou jogando em 28. Na sua conta tem 12 gols, oito assistências e um total de 1586 minutos, sendo um dos jogadores mais utilizados pelo seu treinador.