O Rennes adverte o Real Madrid sobre Camavinga

O Real Madrid pode bater de frente com um verdadeiro muro chamado Rennes. O conjunto francês, que jogará a fase prévia da Champions League, está disposto a segurar Eduardo Camavinga.

"A prioridade é manter a nossa equipe, que demonstrou o seu talento de forma fantástica nessa temporada. Teremos que ser inteligentes no mercado de transferências para melhorar o grupo com o objetivo de chegar a fase de grupos", assegurou icolas Holveck, presidente do Rennes, ao 'L'Équipe'.

O desejo do mandatário do clube galo se une ao fato de que Camavinga teria prometido ao antigo presidente que continuaria no time caso conseguisse a classificação para a Champions.

Resta saber se o jovem meia cumprirá a sua palavra ou aceitará a oferta do Real Madrid. Enquanto isso, o Rennes aguarda um apoio financeira de François-Henri Pinault para manter a sua joia.