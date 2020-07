O Rennes se interessa por Todibo, mas o Barça pede 25 milhões

Os dias de Jean-Clair Todibo como jogador do Barcelona parecem contados. A equipe azulgrana conta com a sua saída para obter uma boa quantia, já que deixou claro que confia mais no futuro do uruguaio Ronald Araujo.

Todibo deixou o Barça com destino ao Schalke 04, onde não começou mal, até que veio a pandemia. O francês não voltou tão bem, comentou muitos erros e os alemães desistiram da compra.

Em busca de um lugar para o zagueiro, o Barça já o ofereceu a meia Europa. Olympique de Marsella, Fenerbahçe, Everton e Wolverhampton Wanderers são algumas das equipes que perguntaram pelo jovem.

Todibo chegou ao Barça como uma grande aposta, mas não terminou de convencer no Camp Nou. O último interessado no seu futebol foi o Rennes.

A equipe francesa disputará a próxima edição da Champions e Todibo seria um grande reforço. O único problema, até o momento, é o alto valor pedido pelo Barcelona, que ronda os 25 milhões.