"O retorno de Messi ao Barcelona é quase incalculável"

O vazamento do contrato de Leo Messi com o Barcelona abriu um novo debate no mundo do futebol. Rivaldo, ex-jogador azulgrana e pentacampeão do mundo, saiu em defesa do argentino.

O agora embaixador Betfair, acredita que o tratamento recebido pelo '10' não foi justo. "Precisamos sempre pesar aquilo que o jogador deu ao clube e aquilo que recebeu em troca. Ele vem dando imenso para o clube durante décadas não só dentro do campo, mas também em mediatismo e patrocínios, então, não acho justo que surjam críticas ao jogador só porque colocou esta ou aquela cláusula em seu contrato", escreveu Rivaldo em sua coluna.

"O retorno financeiro e desportivo que o Messi deu para o Barcelona é quase incalculável, tal foi o contributo que ele em todos esses anos", completou. O brasileiro foi além, e criticou o vazamento do contrato: "Não posso deixar passar em branco que quem tiver divulgado esses detalhes do negócio teve muito má intenção, visando somente dividir um pouco mais o clube numa fase tão conturbada como essa".

Rivaldo acredita que o Barça deve tentar a difícil renovação com Leo Messi, mas oferecendo ao craque um futuro posto no clube.

"O clube deveria fazer um esforço caso tenha argumentos financeiros, podendo mesmo estabelecer um contrato de longa duração que já previsse o final de carreira do jogador e sua pronta integração na estrutura do clube com outras funções", concluiu.