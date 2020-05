O retorno, em debate no Bernabéu

A partir de 4 de maio, os clubes podem voltar a treinar em seus centros de treinamento. Obviamente, as atividades devem ser feitas de forma individual.

No Real Madrid, ainda não marcaram uma data para retomar os exercícios, tema que teria sido discutido nesta segunda-feira no Santiago Bernabéu, segundo 'Mundo Deportivo'.

A intenção é agir com segurança. Embora houvesse especulações de que o time iria a Valdebebas entre segunda e terça-feira para se submeter aos testes, isso não se concretizou.

O jornal catalão afirma que o próprio Real Madrid negou essas informações. Até que todas as reuniões terminem e o protocolo esteja claro, nada vai mudar.

Na quarta-feira, segundo 'Mundo Deportivo', esses testes podem começar. Antes, todas as áreas devem ser desinfetadas para evitar qualquer risco. Seria a partir de 11 de maio, sempre de acordo com o mesmo jornal, quando o clube planejaria começar com um treinamento individual.