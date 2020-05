O retorno mais esperado: Cristiano está pronto

Cristiano Ronaldo está voltando gradualmente. No início de março, o atacante teve que ir à Madeira para ficar com sua mãe após um problema de saúde, do qual se recuperou.

A pandemia chegou quando estava em sua terra natal, então permaneceu lá com sua família até poder voltar. Cristiano treinou em casa e no Estádio Nacional da Madeira.

Com o retorno permitido, ele pegou um avião e aterrissou em Turim, colocando-se diretamente em quarentena obrigatória e imposta pelo governo. Nesta segunda-feira, esse período já está concluído e o português foi convocado para voltar a Continassa nesta terça-feira.

Cristiano será submetido a todos os testes do coronavírus e, em caso de negativo, começará a treinar sozinho no mesmo ritmo que seus colegas, esperando a liberação para trabalhar em grupo.