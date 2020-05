O rigoroso treinamento on-line do Real Madrid

A quarentena forçou a mudança de rotina. Jogadores de futebol tiveram que se adaptar e treinar sem sair de casa.

O Real Madrid montou um plano para cada jogador. Além disso, Grégory Dupont, o preparador físico, organizou várias videochamadas.

O portal 'Marca' revelou como foram as sessões de treinamento. Toda a equipe do Real foi dividida em três grupos, todos conectados na mesma chamada.

Enquanto isso, Dupont estava encarregado de explicar os exercícios a serem realizados. Depois foi a vez dos jogadores, que tiveram que repetir o que o técnico exigia.

Isso significa que, durante todo esse tempo, Dupont ficou encarregado de acompanhar todos os jogadores do Real Madrid diariamente. Ele espera que o retorno a Valdebebas seja o mais simples possível, dentro do que for adequado.

Porque voltar para a grama não será nada fácil. Os jogadores precisarão de uma pré-temporada curta para retomar o ritmo da competição.

Essas videochamadas da Dupont ficarão na história. O preparador físico está pronto para realizar vários exercícios no gramado. Antes, a equipe passará por testes nesta quarta-feira.