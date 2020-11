O sabor amargo na volta de Bravo ao Camp Nou

O goleiro do Betis, Claudio Bravo, explicou que a equipe 'Verdiblanca' sai "com um gosto amargo" devido à derrota para o Barcelona (5-2), "porque talvez com o memso número de jogadores em campo", na sua opinião, teriam podido fazer outra coisa".

"O pênalti que causou a expulsão de Mandi nos afetou. A partir daí, tudo teria que correr bem para não sofrermos gols, e não foi assim", lamentou.

Bravo considerou que o Betis gerou "muitas oportunidades de gol", mas insistiu que "vir ao Camp Nou e competir com menos um por muito tempo é muito complicado".

Sobre a conversa com Ter Stegen, seu ex-companheiro de equipe no Barça, o goleiro chileno revelou que estava conversando com ele "sobre coisas pessoais".

Nesse sentido, Bravo garantiu que com o goleiro alemão teve "uma fase muito boa e sempre houve um bom relacionamento e coleguismo, embora houvesse muita competição".