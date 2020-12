"O salário de Messi é impossível de manter"

Emili Rousaud fazia parte da Junta de Bartomeu quando era presidente do Barça, mas agora concorre como candidato à presidência do clube.

Neste contexto, o eventual novo presidente 'culé', concedeu uma entrevista ao jornal 'AS', na qual falou sobre Messi e a complicação do seu salário.

“O que importa aqui é o projeto esportivo. Quando Messi disse que ia embora, não falou por causa do dinheiro. Ele tem o salário mais alto do mundo, ninguém cobra mais que ele. Ele não sai porque cobra pouco, ele quer ir porque quer ganhar títulos, já o dizia na sua época: “Não nos basta.“ Ele quer uma equipa com talento ”, explicou Rousaud.

“É claro que, no entorno atual do clube, o salário de Messi não é sustentável. É impossível de manter. É preciso chegar a um acordo. O projeto que vamos apresentar a ele é atraente”, acrescentou.

Ele também enfatizou a ideia de contratar Neymar, algo que estaria relacionado à queda do salário de Leo para poder chegar ao brasileiro.

“A única condição para Ney voltar é que ele retire as demandas, isso é uma linha vermelha. A última Champions League foi com ele em campo, não vamos esquecer”, finalizou.