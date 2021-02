"O salário de Messi? Só posso felicitá-lo"

Em uma entrevista ao jornal 'Corriere dello Sport', Karl-Heinz Rummenigge voltou a falar sobre o Barcelona. No início de fevereiro ele já havia opinado sobre as finanças do clube azulgrana.

Dessa vez, o alemão foi perguntado sobre o salário de Leo Messi, revelado pelo jornal 'El Mundo': "Eu ri e só me resta felicitá-lo por conseguir um contrato astronômico. Nos últimos dez anos, todos cometemos erros, porque gastamos cada vez mais em jogadores e agentes. A pandemia demostrou que precisamos dar marcha atrás e voltar a um modelo mais racional. Espero que seja possível, mas não será fácil".

Rummenigge acredita que estipular um teto salarial poderia ser uma boa opção. "Talvez seja uma boa ideia estipular um teto. Fomos até Bruxelas obter mais informações e os políticos disseram que isso iria contra a lei europeia. Talvez esse seja o momento adequado para uma nova iniciativa", completou.

Por fim, mudando completamente o rumo da conversa, o mandatário falou sobre a sua visita a Turim e o seu encontro com Cristiano Ronaldo. "Meses atrás estive em Turim para um reunião e Agnelli me mostrou o centro de treinamento. Lá estava Cristiano sem camisa. Poucas vezes vi um corpo daqueles e me deu a impressão de que está ao 100% para continuar mais uns anos em alto nível", concluiu Rummenigge.