O aumento planejado pelo Tottenham para manter Son

Em sua sexta temporada consecutiva no Tottenham e considerado o melhor jogador do time na última edição da Premier League, Son Heung-Min​ parece poder ficar no clube até quando quiser.

O contrato atual com o sul-coreano de 28 anos vale até 2023, mas a diretoria quer garantir antecipadamente sua permanência por um período mais longo ainda.

O desempenho brilhante e constante leva o Tottenham a planejar uma renovação e aumentar consideravelmente seu salário, segundo 'Daily Mail'.

O jornal não cita por quantas campanhas será a extensão, mas afirma que o clube inglês quer aumentar seu salário de 6,5 milhões para oito milhões de euros por temporada.