O segredo compartilhado entre Mbappé e Cristiano Ronaldo

O fato de Kylian Mbappé estar em um de seus melhores momentos como jogador profissional não é por acaso. O lateral esquerdo do Paris Saint-Germain trabalha todos os dias para se tornar o melhor jogador do mundo.

E não estamos falando apenas do aspecto esportivo, mas da alimentação. Aos 22, Mbappé segue uma dieta rígida em que não há lugar, claro, para o açúcar, algo que não cabe no plano nutricional de nenhum outro jogador.

É por isso que, segundo o jornal 'AS', a dieta do jovem jogador francês é baseada em alimentos sem açúcar ou com substitutos do açúcar, e com grandes quantidades de carboidratos e proteínas, todos recolhidos num plano especial detalhado.

Algo que cada vez mais os jogadores estão colocando em prática, pois está comprovado que a alimentação é a base para um bom desempenho em campo. Por mais que um jogador treine, sem uma boa alimentação todo esse trabalho e esforço serão inúteis.

Mas isso não é tudo, Mbappé usa periodicamente talassoterapia (um método de terapia que se baseia no uso de diferentes meios marinhos, juntos ou separadamente, e o clima marinho como agente terapêutico) e crioterapia (um tratamento minimamente invasivo que usa frio intenso para congelar e destruir o tecido lesionado, incluindo células cancerosas).

Cristiano Ronaldo é outro dos adeptos da crioterapia, segredo que o próprio Mbappé revelou na sua conta oficial do Instagram e que o ajuda a recuperar os músculos após treinos intensos, pois alivia dores e cansaço e evita possíveis lesões.