O segredo de Adama Traoré para driblar melhor

Adama Traoré fez a melhor temporada de sua carreira aos 23 anos. O jovem jogador do Wolves se destacou e é um dos jogadores mais musculosos da Premier League.

O atacante tem um segredo que foi revelado pelo jornal 'The Sun' e que é tão lógico quanto curioso. O jogador de futebol geralmente espalha óleo nos braços e no corpo para fazer as mãos do adversário escorregarem ao tentar segurá-lo.

Há algumas imagens que circulam nas redes sociais em que é possível ver um membro da 'staff' dos Wolves espalhando um creme oleoso e o barco caído na grama. Além disso, Traoré aparece com braços muito brilhantes e totalmente cobertos por óleo.

"Isso é algo que tivemos que fazer para proteger Adama. Lubrificar seus braços torna mais difícil para os adversários pegá-lo e ajuda a evitar mais danos".