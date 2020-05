O segredo de Alexander-Arnold para ter vencido em Anfield

Brilho para alguns, desastre histórico para outros. A noite de Anfield será lembrada por todos os fãs do Liverpool e Barcelona. Trent Alexander-Arnold foi o protagonista indiscutível.

O jogador do Liverpool ficou encarregado de rapidamente cobrar o escanteio que levava ao 4 a 0 com Origi, com toda a defesa do Barcelona fora de lugar e apenas observando a jogada.

Alexander-Arnold é um grande amante de xadrez, como 'AS' lembrou. "Você pode vincular o futebol ao xadrez em termos de tentar pensar um, dois ou três movimentos à frente do que o oponente faz e antecipar o que ele faz", disse o zagueiro.

"Você precisa entender que o futebol muda em um segundo e, quando você abaixa a cabeça e a levanta novamente, tudo muda. Quando você está no auge do jogo, todas essas coisas vêm naturalmente para mim, e você não está pensando passo a passo. Isso acontece rapidamente em um único momento ", acrescentou Alexander-Arnold.

Foi seu pai quem o encorajou a aprender xadrez. Ele fez isso desde tenra idade para competir com seus irmãos. "Futebol e xadrez podem parecer pólos opostos, mas há muitas semelhanças com o jogo moderno, tento usar táticas de futebol no xadrez e vice-versa", disse ele.