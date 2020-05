O segredo de Cristiano a Perin antes de vencer o Atlético

O Atlético de Madrid tinha um pé nas quartas de final da última Liga dos Campeões, depois de vencer a Juventus por 2 a 0 no Wanda Metropolitano. Mas no estádio da Juventus surgiu a figura de Cristiano Ronaldo.

O português foi o arquiteto da equipe 'bianconera', com um 3 a 0 que levou os italianos para a próxima fase. E Cristiano Ronaldo estava convencido de que conseguiria muito antes do início da partida.

Mattia Perin, então companheiro de equipe de Cristiano Ronaldo na Juventus, lembrou como o jogador de futebol português sabia que a virada aconteceria na partida de volta.

"Antes do jogo, ele veio ao meu quarto porque estava sem pasta de dente. Ele me disse para relaxar porque sentiu muita tensão. Ele me disse para não me preocupar, que venceríamos", lembrou Perin em um live no Instagram.

"No dia seguinte, dito e feito: 3 a 0 e 'hat trick'. Ele é um garoto muito bom, eu o conhecia bem e garanto que ele é diferente em comparação com a imagem criada de fora", confessou.