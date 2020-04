O segredo de Ter Stegen para ter energia extra

Marc-André ter Stegen, goleiro do Barcelona, ​​fez um apelo nesta sexta-feira para ficar em casa durante a crise do coronavírus e "se entregar a outras paixões", no seu caso, longe dos campos de jogo, a cozinha.

"Hoje em dia é mais importante do que nunca ter uma boa dieta. A granola me fornece a fonte de energia saudável que eu preciso para ficar em forma e retornar aos campos de jogo nas melhores condições para alcançar nossos objetivos", explicou o alemão no site oficial da Cupra, patrocinadora do FC Barcelona.

O goleiro do Barça, embaixador global da marca desde fevereiro, juntou-se à iniciativa #BackToTheGarage (de volta à garagem, em português) para revelar seu amor pela culinária e sua receita caseira de granola, uma combinação de aveia, nozes e frutas secas, sal e canela.

Ter Stegen, durante uma live no Instagram como parte da campanha, também revisou sua carreira profissional e garantiu que seu melhor momento foi ter vencido a Liga dos Campeões em 2015 com o Barcelona.