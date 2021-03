O segredo do físico de Lukaku: salada, peixe, frango e nhoque

Romelu Lukaku é um novo homem na Inter de Milão e tudo isso se deve a sua dieta. Ao menos, foi isso que o próprio atacante de 27 anos disse em um 'podcast' com o nutricionista do conjunto italiano, Matteo Pincella, publicado nos canais oficiais do clube.

"Mudei completamente a minha dieta. Quando vim para a Inter, analisamos meu corpo e muita coisa mudou. Como muita salada e peixe, o que traz um ótimo efeito sobre mim. Minha dieta consiste em salada no almoço, muito peito de frango e macarrão shirataki. Eu não vario muito, porque pelo modo como jogamos, tenho que ser muito forte fisicamente. Desde tenho seguido esse estilo de vida, me sinto muito melhor em campo, muito mais reativo e rápido", disse o atacante belga.

"Reidratar e dormir são muito importantes, principalmente porque estou envelhecendo. Depois de um jogo, costumo comer duas porções de nhoque, mas depende do que o chef prepara. Eles entram no meu organismo muito rapidamente e isso ajuda. Eu como e bebo no estádio, em nosso refeitório, ou trago comida de casa", completou.

Após se despedir do Manchester United, Lukaku emagreceu 10kg, passando dos 100 que pesava em territória britânico aos 90 que pesa agora. "Cada país tem sua própria dieta, e sempre fui um jogador poderoso, mas a Itália me levou a outro nível. Nunca me senti tão forte. Eu atingi outro nível, tanto físico quanto mental", concluiu.

58 gols em 84 jogos

Os números de Lukaku com a camisa da Inter são impressionantes. O atacante tem incríveis 58 gols marcados em 84 jogos, além de 14 assistências. Na Serie A, o belga tem 18 bolas nas redes nessa temporada e é o vice-artilheiro da competição, atrás apenas de Cristiano Ronaldo que tem 20 gols.