O segredo do novo Bernabéu está no gramado

O Santiago Bernabéu é um dos campos mais espetaculares do mundo. Mas após as obras de reformas, será ainda mais.

O jornal 'Marca' revelou um dos segredos mais bem guardados do novo Bernabéu. O gramado será retrátil, ou seja, poderá ser removido em questão de minutos.

O campo do Real Madrid contará com um sistema de placas e trilhos que permitiria com que a grama se movimentasse rápidamente em qualquer circunstância.

A obra, explica o 'Marca' será complexa. Para elaborar esse sistema, o Real Madrid utilizará um espaço debaixo da terra que será como uma estufa, reunindo condições de humidade e luz para a manutenção da grama.