O segundo e terceiro melhor XI da história segundo a 'France Football'

O melhor XI de todos os tempos também tem sua segunda formação e até uma terceira. A 'France Football', para os mais indignados com os resultados, trouxe à tona mais duas escalações com base na votação de 140 jornalistas especializados que participaram da votação.

O segundo, com medalha de prata, é composto por: Buffon; Carlos Alberto, Franco Baresi, Roberto Carlos; Zinedine Zidane, Andrea Pirlo, Frank Rijkaard, Alfredo di Stéfano; Garrincha, Johan Cruyff e Ronaldinho. As caras mais conhecidas da atualidade são Zidane, o atual treinador do Real Madrid, e Pirlo, da Juventus, assim como Buffon, Ronaldinho e Roberto Carlos.

O terceiro, com a medalha de bronze, ficou assim: Manuel Neuer; Philipp Lahm, Sergio Ramos, Paul Breitner; Michel Platini, Johan Meeskens, Didi, Andrés Iniesta; George Best, Marco van Basten e Thierry Henry. Entram em cena o espanhol Sergio Ramos, merengue, e Andrés Iniesta, do Vissel Kobe, embora tenha brilhado muito mais no Barcelona.

Iker Casillas, Sergio Busquets, Xabi Alonso, Pep Guardiola e Luis Suárez (não o uruguaio, mas um jogador espanhol que ganhou a Bola de Ouro em 1960) são, portanto, os espanhóis que ficam de fora de todas as listas deste único 'Ballon d'Or Dream Team'.