O seleto grupo de jogadores que já estiveram ao lado de Messi e CR7

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo são os grandes nomes do futebol mundial nos últimos anos. A pergunta que divide o mundo do futebol é quem o é melhor?

Díficil responder, mas alguns jogadores que tiveram a honra de jogar ao lado desses dois craques em algum momento da carreira poderiam ajudar.

A 'Sky Sports' elaborou uma lista com alguns poucos jogadores que jogaram tanto com Messi, quanto com Cristiano. O mais recente a entrar nesse grupo pode ser o brasileiro Arthur, que deixa o Barcelona de Leo para se unir a Juve de Cristiano.

Paulo Dybala

Seleção argentina e Juventus

Gonzalo Higuaín

Seleção argentina e Juventus

Di Maria

Seleção argentina e Real Madrid

Gago

Seleção argentina e Real Madrid

Garay

Seleção argentina e Real Madrid

Tevez

Seleção argentina e Manchester United

Heinze

Seleção argentina e Manchester United

Semedo

Seleção portuguesa e Barcelona

André Gomes

Seleção portuguesa e Barcelona

Deco

Seleção portuguesa e Barcelona

Cáceres

Juventus e Barcelona

Arhur*

Juventus e Barcelona

Larsson

Barcelona e Manchester United

Piqué

Barcelona e Manchester United