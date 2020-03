O sentimento de Casemiro que representa todo o Bernabéu

Após uma semana de críticas pela derrota contra o Manchester City, o Real Madrid chegou ao encontro contra o Barça com mais pressão. Ele teve que deixar as dúvidas para trás e não deixar o eterno rival se colocar com cinco pontos à frente no campeonato.

Uma partida com muitas coisas em jogo em que o Real tinha muito a perder. Casemiro, no final da partida, representou o sentimento do Santiago Bernabéu, que explodiu quando viu seu triunfo contra um Barcelona que havia dominado o feudo merengue nos últimos anos.

No auge do centro do campo, um homem vestido de branco cerrou os punhos enquanto se jogava no campo e, por vários segundos, comemorou a vitória com muita efusão.

Casemiro, que jogou cerca de 90 minutos em um nível muito alto, sabia o quão valiosa essa vitória era para a equipe. O fã merengue, por sua vez, avaliou esse gesto como um sinal de seu madridismo.

Tal momento foi capturado pelas câmeras do 'Movistar +':