O Sevilla nega qualquer interesse por Braithwaite

O Sevilla trabalha no planejamento da sua próxima temporada e um dos seus interesses é Ivan Rakitic. O jornal 'Mundo Deportivo' revelou nessa segunda-feira que o clube quer recuperar o meia.

Mas esse não é o único desejo do time do sul da Espanha no Barcelona. A imprensa da cidade apontava o interesse de Monchi em Martin Braithwaite, que chegou ao Camo Nou em fevereiro procedente o Leganés.

No entanto, isso essa possibilidade parece estar descartada. O jornal catalão afirma que fontes próximas ao clubes negaram o desejo por Braithwaite. O clube procura um camisa '9', mas não se trata do azulgrana.

O futuro do atacante que chegou para substituir o lesionado Dembélé, deve ser a Premier League, onde o Barça já conversa com clubes como Everton e West Ham.

A intenção do clube é recuperar parte do investimento de 18 milhões feito pelo dinamarquês. Um alto investimento apesar do seu rendimento mediano.