O Sevilla pergunta por Moussa Wagué

O Sevilla está decidido a se reforçar na lateral-direita. É consciente de que somente com Jesús Navas, pode ser muito complicado aguentar toda a temporada.

Por iss, o Sevilla estuda no nome de Moussa Wagué. O senegalês, que voltou ao Barcelona após seu empréstimo ao Nice, não está nos planos de Setién e é um dos que pode ser utilizado para fazer caixa.

De acordo com o jornal 'Mundo Deportivo', Monchi anotou o nome do jovem lateral na sua agenda. O diretor acredita que ele pode ser uma boa opção de futuro a curto prazo.

No entanto, Wagué não é o favorito para herdar a posição de Navas. O principal nome da lista é o de Bouna Sarr, do Olympique de Marsella.

Wagué aterrizou no mercado de inverno em Nice em busca de alguns minutos em campo. O lateral disputou nove partidas antes do cancelamento da Ligue 1 devido a pandemia do coronavírus.