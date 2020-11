O Sevilla terá que competir com o Hertha por Draxler

Draxler tem dois pretendentes: o Sevilla e o Hertha Berlin. O alemães demonstraram interesse no meia por meados de abril, mas a coisa esfriou com o passar dos meses. Agora, com o declarado interesse do Sevilla, parace que o Hertha voltou a pensar no jogador.

Uma situação que poderia complicar os plano de Mochi, diretor esportivo do conjunto espanhol. Já que uma chamada do seu país natal pode ter um peso maior.

Draxler deixou a Bundesliga na temporada 2016-17, quando defendia as cores do Wolfsburg e chamou a atenção do Paris Saint-Germain.

Seja como for, foi dada a largada e o Sevilla terá que chegar antes do Hertha. De um lado toda a experiência de Mochi para convencer o jogador; do outro, o atrativo projeto que representa voltar para casa.