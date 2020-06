O sonho do Milan: Thiago Silva e três desejos do Real Madrid

O Milan ficou a um passo da final da Coppa Italia. A Juve eliminou um time rossonero que tenta voltar ao topo do futebol europeu há algum tempo.

Para fazer isso, o clube milanês quer abrir a carteira e incorporar reforços de alto nível. E parece que não economizaria em gastos para reforçar sua defesa, uma das preocupações destacadas para o mercado.

Conforme relatado anteriormente pelo 'TMW', Thiago Silva poderia retornar ao Milan. O PSG já confirmou que ele não vai continuar em Paris e o zagueiro vê seu retorno a San Siro com bons olhos.

Ele é acompanhado por um parceiro atual: Tanguy Kouassi. Isso é garantido pelo 'Tuttosport', que coloca o time milanês perto de um jogador que já teria confirmado sua partida para o PSG. Real Madrid e Barça também se interessaram pelo promissor zagueiro de 17 anos.

Fora da capital francesa, o Milan busca mais dois objetivos. Milenkovic, outro que está no radar merengue e no do Barça, convenceu com seu grande ano na Fiore e também está na agenda dos 'rossoneri'.

O último da lista é Kristoffer Ajer. O jogador, seguido pelo Atlético de Madrid e, novamente, pelo Real Madrid, está nos planos de Stefano Pioli, técnico do Milan.