E assim se encerra o sorteio dos grupos da Champions League 2020-21. No dia 20 de outubro, os times começam a se enfrentar. Cada equipe terá seis jogos, em duelos de ida e volta.

Grupos definidos

Grupo A: Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Salzburgo, Lokomotiv Moscou

Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Salzburgo, Lokomotiv Moscou Grupo B: Real Madrid, Shakhtar, Inter de Milão, Borussia Monchenladbach

Real Madrid, Shakhtar, Inter de Milão, Borussia Monchenladbach Grupo C: Porto, Manchester City, Olympiacos, Olympique de Marselha

Porto, Manchester City, Olympiacos, Olympique de Marselha Grupo D: Liverpool, Ajax, Atalanta, Midtjylland

Liverpool, Ajax, Atalanta, Midtjylland Grupo E: Sevilla, Chelsea, Krasnodar, Stade Rennes

Sevilla, Chelsea, Krasnodar, Stade Rennes Grupo F: Zenit, Borussia Dortmund, Lazio, Brugge

Zenit, Borussia Dortmund, Lazio, Brugge Grupo G: Juventus, Barcelona, Dinamo de Kiev, Ferencvaros

Juventus, Barcelona, Dinamo de Kiev, Ferencvaros Grupo H: PSG, Manchester United, Leipzig, Istambul Basaksehir

Lewandowski, o melhor da Champions 2019-20

O principal prêmio, o de melhor jogador, ficou com Robert Lewandowski, que ganhou também o de melhor atacante e concorria com o meia Kevin de Bruyne e o goleiro Manuel Neuer.

Hansi Flick, o melhor técnico

Hansi Flick, do Bayern de Munique, foi escolhido como o melhor treinador da edição passada.

Tudo definido

É a hora do pote D, que tem: Lokomotiv Moscow, Olympique de Marselha, Brugge, Borussia Mönchengladbach, Istanbul Basaksehir, Midtjylland, Rennes e Ferencvaros

Lewandowski, o melhor atacante

O campeão e artilheiro de tudo na temporada passada foi eleito o melhor atacante. Robert Lewandowski também concorre a melhor jogador da competição.

Pernille Harder, jogadora do Wolfsburgo, é a melhor atacante entre as mulheres na edição passada da Champions.

Kimmich, melhor defensor de 2019-20

Joshua Kimmich foi eleito o melhor defensor da temporada passada. Apesar de atuar muito como meia, ele foi lateral do Bayern de Munique em partidas da campanha dos campeões.

Wendie Renard foi quem recebeu o prêmio de melhor defensora na categoria feminina. Ela foi uma das protagonistas do Lyon no título da edição de 2019-20.

Vamos ao sorteio do pote 1

Lembramos que os cabeças de chave são Bayern de Munique, atual campeão, e Sevilla, campeão da Europa League; além dos campeões nacionais Real Madrid, Liverpool, Juventus, PSG, Zenit e Porto.

Neuer e Bouhaddi, melhores goleiros em 2019-20

A UEFA escolheu os melhores goleiros da edição passada da Champions League. Entre as mulheres, é Sarah Bouhaddi, do Lyon. Entre os homens, Manuel Neuer, do Bayern de Munique.

Malouda e Droga, assistentes do sorteio

Malouda se une a Drogba no evento da UEFA e será a dupla do ex-atacante para auxiliar na retirada dos times de cada pote.

Drogba recebe prêmio da UEFA

Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, entrega a Didier Drogba o Prêmio Presidente da UEFA 2020 por seu compromisso tanto dentro como fora de campo.

UEFA repassa a temporada

A UEFA apresenta vídeo com momentos da temporada 2019-20 antes de iniciar o sorteio com os potes.

Começou a cerimônia

Já está iniciando o evento em Genebra, que não tem público nesta edição atípica devido à pandemia.

Os prêmios individuais

Além do melhor jogador, prêmios da edição passada serão entregues a: melhor jogadora, melhor treinador de equipe masculinas e femininas, melhor goleiro, defensor, meia e atacante em cada um dos sexos.

Algumas regras importantes: equipes do mesmo pote não podem se cruzar, assim como times do mesmo país. Russos e ucranianos também não, por questão de conflitos.

Estes são os potes do sorteio:

Pote A: Bayern de Munique, Sevilla, Real Madrid, Liverpool, Juventus, PSG, Zenit e Porto

Pote B: Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Chelsea e Ajax.

Pote C: Dinamo de Kiev, Salzburgo, RB Leipzig, Inter de Milão, Olympiacos, Lazio, Krasnodar e Atalanta.

Pote D: Lokomotiv Moscow, Olympique de Marselha, Brugge, Borussia Mönchengladbach, Istanbul Basaksehir, Midtjylland, Rennes e Ferencvaros.

Quem receberá o prêmio de melhor jogador da temporada passada?

Robert Lewandowski, Kevin de Bruyne e Manuel Neuer são os finalistas prêmio de melhor jogador da Champions League 2019-20.

32 torcidas esperam o sorteio

Viva conosco o sorteio da fase de grupos da Champions League 2020-21, que ocorre sem público em Generba e definirá o futuro dos 32 times classificados.