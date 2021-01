O Sporting está decidido a ficar com Pedro Porro

O Manchester City emprestou Pedro Porro ao Sporting por duas temporadas, mas o lateral espanhol precisou de apenas seis meses para convencer os 'leões' a ficar.

O espanhol vem fazendo uma grande temporada, rendendo ao nível que prometia quando foi contratado pelo City. Um City que incluiu uma opção de compra ao acordo.

O que os 'skyblues' não esperavam era que o jogador fosse despertar em Lisboa, levando a equipe portuguesa a crer que 8,5 milhões de euros é um trocado.

De acordo com o jornal 'A Bola', o Sporting já teria decidido executar a opção de compra do lateral, diante das suas exibições no Campeonato Português.