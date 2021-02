O sub-23 com mais gols nas cinco grandes ligas da Europa

Juventude e gol são dois ingredientes que qualquer equipe europeia quer ver em seu grupo de jogadores. Atualmente, sete goleadores com até 23 anos se destacam cinco principais ligas.

Kylian Mbappé é o rei por excelência. O atacante francês tem 16 gols no Campeonato Francês e, aos 22 anos, está concorrendo como um norueguês que brilha na Alemanha: Erling Haaland, de 20 anos.

Na Bundesliga, o atacante do Borussia Dortmund já marcou 14 gols nesta temporada e é o segundo colocado nesta lista. Ele parece o único capaz de competir com o francês do Paris Saint-Germain por estar sempre em alto nível.

Logo atrás, ambos com 13, aparecem Youssef En-Nesyri (23 anos) e Dominic Calvert-Lewin (23). Os dois são vitais em Sevilha e Everton. O marroquino, além disso, passou a se destacar como artilheiro nesta temporada.

O ranking é fechado por Silas Wamangituka (21), do Stuttgart, com onze gols e os dez que Lautaro Martínez (23) e Mikel Oyarzabal (23) marcaram por Inter de Milão e Real Sociedad, respectivamente.