O substituto de Agüero no City pode vir de Zâmbia

Apesar de ter um atacante com muito futuro como Gabriel Jesus e um Sterling vivendo um grande momento, o Manchester City procura um atacante que possa suprir o vazio que será deixado por uma lenda como o Kun Agüero.

O contrato do argentino está acabando e o seu futuro no Etihad Stadium está no ar, mas a diretoria do time celeste já trabalha duro em busca de uma alternativa.

O nome de Erling Haaland está na boca de todos, mas o seu alto valor faz com que o time de Pep Guardiola concentre a procura em um nome mais barato. E parece que ele está no Salzburg.

Segundo o 'Manchester Evening News', o City tem o nome de Patson Daka, no seu ponto de mira. Natural de Zâmbia, o atacante defende as cores do Red Bull Salzburg.

De acordo com a informação o conjunto inglês está disposto a entrar firme na briga pelo jogador, que curiosamente foi o substituto de Haaland quando ele deixou o clube com destino ao Dortmund.