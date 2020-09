O 'Super Haaland': seu gol chegou após uma corrida de 93 metros com média de 30 km/h!

Haaland tem o gol em seu sangue e não consegue parar de dar o que falar. Desta vez, ele foi o protagonista já com a camisa '9' do Borussia Dortmund nas costas ao fazer um doblete contra o Borussia Mönchengladbach em que mostrou que não só tem faro para o gol: ele também tem um físico impressionante.

O atacante começou a correr de sua área para se juntar ao ataque. Poucos segundos depois, ele estava nos domínios do gol adversário e na posição ideal para receber um passe rasteiro e mandá-lo para o fundo da rede. A Bundesliga analisou essa corrida em disparado.

Ele correu a uma velocidade média de 30 km/h e não parou por 93 metros. Seu máximo era de 35 km/h e, tudo isso, quase sem tirar os olhos da bola. Nenhumzagueiro foi capaz de intervir para evitar que esse desperdício terminasse com um prêmio.

E esse foi a cereja do bolo. Ele soube definir perfeitamente com o pé esquerdo após a assistência de Jadon Sancho com quase 100 metros de corrida atrás dele. 20 anos, 1,91m de altura e um físico espetacular: Erling Haaland vai dar muito o que falar nesta temporada.