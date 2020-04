O surpreendente jogador mais difícil de marcar para Álvaro Arbeloa

Álvaro Arbeloa foi, por sete temporadas, um dos mais principais jogadores do sistema defensivo do Real Madrid. Formado na base do gigante branco, voltou mais tarde, depois de explodir na Inglaterra e jogou sob o comando de técnicos como Pellegrini, Mourinho e Ancelotti.

Apesar de enfrentar jogadores como Messi, Villa, Neymar, Robben e Ribéry ao longo de sua carreira, ele surpreendeu em um bate-papo com 'DjMaRiiO' ao escolher seu adversário mais difícil de marcar.

"Um dos mais complicados, e eu não esperava, era Alexandre Pato. Foi muito difícil. No meu primeiro ano, contra o Milan, jogamos dois jogos e foi muito, muito, muito complicado", começou ex-do Real Madrid.

"Tinha Ronaldinho no outro lado, que o acionava toda hora nas minhas costas. Pato era um jogador muito duro. Ele estava nos dois jogos com muita vontade", finalizou Arbeloa na transmissão com o popular 'youtuber'.