O surpreendente objetivo do Manchester United

Em meio a irregular campanha do Napoli na Serie A, um jogador se destacou: Giovanni Di Lorenzo. O lateral trocoou o Empoli pelo clube napolitano e aos 26 anos fez a sua estreia pela Seleção Italiana.

As suas boas atuações despertaram o interesse do Manchester United, que não descarta pescar reforços no futebol italiano. Segundo o 'CalcioNapoli24' os 'red devils' acompanham de perto o lateral.

Com contrato até 2024, parece complicado que o time inglês consiga tirar Di Lorenzo del Napoli sem desembolsar um grande valor financeiro, já que o atleta tem a confiança de Gattuso e é peça fundamental do seu projeto.