O surpreendente zagueiro que está na mira de Frank Lampard

Parece que Matthias Ginter tem os dias contados no Borussia Mönchengladbach. O zagueiro de 26 anos, que vem rendendo muito bem na equipe alemã, despertou o interesse de vários grandes da Europa.

No último sábado veio a tona o interesse da Inter no jogador do 'Gladbach, e agora é a vez do Chelsea surgir como um possível destino.

De acordo com o 'The Sun' deste domingo, o zagueiro tem contrato com o time alemão até 2021. A citada fonte especulou ainda que os alemães liberariam o jogador por uma oferta de 30 milhões de euros.

Antes de chamar a atenção da Europa no 'Gladbach, Ginter passou por Borussia Dortmund e Freiburg. Além de ter disputado 33 partidas com a Seleção Alemã.