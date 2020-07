O Ter Stegen mais humano desde que chegou ao Barcelona

O que para muitos seria uma ótima temporada significa, numericamente, o pior para o alemão desde seu desembarque em Barcelona. Ter Stegen está com seus piores números na Espanha.

O 2 a 2 contra o Atlético de Madrid e outro 2 a 2 contra o Celta de Vigo, quebraram a boa sequência do goleiro alemão, que ficou cinco jogos sem deixar a bola entrar.

No entanto, os quatro gols sofridos em dois jogos fez Ter Stegen somar 33 gols sofridos no Campeonato Espanhol com cinco rodadas pela frente, igualando seu desempenho na temporada 2016-17.

No fim daquela edição da competição, a primeira em que ele sempre foi titular, sofreu 33 gols em 36 jogos. Depois, o número caiu para 28 em 37 jogos e passou para 32 em 35.

Dessa forma, se Ter Stegen sofrer um gol contra o Villarreal, Espanyol, Valladolid, Osasuna ou Alavés, terá sua pior estatística desde que ingressou na equipe catalã.