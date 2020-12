O terceiro dérbi de Madri perdido por Hazard

Após a saída de Cristiano Ronaldo e um ano de transição em branco, o Real Madrid optou por Eden Hazard como sua nova estrela. Um ano e meio depois, as lesões fizeram com que ele perdesse mais de trinta jogos, vários deles importantes.

A realidade é que o belga quase não esteve nos grandes jogos do Real Madrid. Ele chegou a tempo para o jogo de volta contra o Manchester City na fase do mata-mata da Liga dos Campeões em Lisboa e nesta temporada ele estava na Liga dos Campeões contra o 'Gladbach e Inter, mas as lesões voltaram a fazer o seu melhor.

Em 28 de novembro, Hazard sofreu uma lesão no reto anterior da coxa direita sem definir um tempo de baixa. Especulou-se que ele poderia estar no clássico, mas no final não será assim. Agora a meta é que ele volte ao time antes de 2021.

Com isso já são três clássicos de Madri que o belga perde. Ele jogou apenas um, o primeiro, o 0 a 0 no dia 28 de setembro de 2019, no Wanda Metropolitano. Aquele era seu quinto jogo oficial com o Real e apenas um mês depois sofreria a primeira lesão grave, contra o PSG, que o manteve afastado até fevereiro.

A próxima foi memorável, na final da Supercopa da Europa. A referida lesão ainda se arrastava naquela altura, também em 1 de fevereiro, quando o Real Madrid venceu o Atlético por 1-0, no Santiago Bernabéu. Agora, apesar do desejo dele e do clube, ele terá que ficar de fora em mais um confronto contra o eterno rival da cidade espanhola.