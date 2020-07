"O teste de COVID-19 de Vinicius não ocorreu bem e que será repetido"

O treinador do Real Madrid, Zidane, concedeu uma entrevista coletiva para analisar o duelo do próximo domingo contra o Alavés no Alfredo di Stéfano.

Na ocasião, o francês revelou que, seguindo o protocolo sanitário estabelecido na Espanha, Vinicius Jr realizou um teste para COVID-19, 48 horas antes do próximo compromisso do Real.

"O médico me informou que o teste não ocorreu bem e que será repetido, nessa tarde vamos ter o resultado. Às vezes acontecem erros, pode acontecer. Como é de praxe, quando acontece algo assim, o jogador não pode treinar. Espero que não tenha acontecido nada com ele e que ele possa estar conosco amanhã", disse Zidane.

Isso justifica a ausência de Vinicius na sessão de treinos dessa quinta-feira em Valdebebas. O Real Madrid não deu mais informações sobre a situação do atacante brasileiro.