O The Best não mudou Lewandowski: "Só estou fazendo meu trabalho"

Robert Lewandowski mostrou da melhor forma que o The Best foi um ótimo prêmio para ele e que ainda é o melhor deste ano. O polonês deu conta de um Bayer Leverkusen que veio para o confronto contra o Bayern enfurecido e viu tudo acabar aos 93 minutos.

De nada adiantou a equipe de Leverkusen ter saído à frente no placar. Depois de 1 a 0, Lewandowski aproveitou um cruzamento para colocar os bávaros em jogo com um gol de cabeça.

Quando ambos, Bayer e Bayern, já davam como certo o empate, o polonês apareceu para fazer o 1-2 no último momento do jogo. Ele marcou e não tinha tempo para mais nada, pois o confronto havia chegado ao fim.

Após a partida, o The Best continuou com a humildade que o trouxe ao topo do mundo do futebol. "Estou apenas fazendo meu trabalho", escreveu ele nas redes sociais. 'Apenas', como se fosse pouco...