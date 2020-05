O Tik Tok de Götze que incomodou a diretoria do Dortmund

Mario Götze não renovará com o Borussia Dortmund e estará livre para negociar um novo contrato com outro clube. O jogador que entrou para a história ao marcar o gol do título da Alemanha em 2014 já não conta com o apoio da torcida e muito menos da diretoria do Dortmund.

De acordo com o diário alemão 'Bild', além do baixo rendimento dentro de campo, algumas atitudes do meia fora das quatro linhas peseram para a decisão da diretoria aurinegra.

Um vídeo, onde ele aparece ao lado da sua esposa Anna-Kathrin e acabam trocando de roupas, caiu nas graças do público do Tik Tok, mas não agradou em nada o clube alemão.

Segundo a citada fonte, os diretores do Borussia acreditam que o jogador está mais preocupado com os seus 8 milhões de seguidores nas redes sociais do que com a sua carreira.