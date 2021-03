O time dos sonhos da diretoria do United

O Manchester United está tendo uma temporada bastante interessante sob comando de Marcus Rashford e Bruno Fernandes. Mesmo assim, a diretoria 'red devil' sonha com alguns reforços de peso.

Recentemente, o vice-presidente executivo da equipe Ed Woodward prometeu a Ole Gunnar Solskjaer que realizará um grande investimento na próxima janela de verão.

"Continuaremos apoiando Ole como estava planejado, tentaremos contratar visando o longo prazo e nos concentraremos no mercado de verão", disse Woodward em declarações ao 'Mirror'.

Durante os últimos meses se falou bastante de nomes como Erling Haaland ou Jadon Sancho. O primeiro acabou no Borussia Dortmund, já que as exigências de Mino Raiola espantaram os ingleses. O segundo não quis forçar a sua saída, mas tudo indica que deixará a equipe no verão.

Além desses dois nomes, outro jogadores podem pintar em Old Trafford, deixando o grupo ainda mais forte. Por exemplo, o ataque dos sonhos seria composto por Haaland, Sancho e Marcus Rashford.

No meio de campo teriamos Scott McTominay, Paul Pogba (está perto de renovar) e Bruno Fernandes. E atrás, algumas novidades. O Manchester City esteve muito perto de Jules Koundé no ano passado, mas agora é o United que está determinado a contratá-lo.

O francês formaria a linha defensiva com Maguire, Wan-Bissaka e Shaw. No gol, o espanhol David de Gea.