O time que acredita que já não precisa de Haaland

Fim do sonho para muitos torcedores. Kylian Mbappé e Erling Haaland, as duas maiores promessas do futebol mundial, não estarão juntos na mesma equipe (de momento).

Os veículos franceses confirmaram que o PSG já não pensa mais em realizar contratações para o seu setor ofensivo após investir em Mauro Icardi.

Assim, o Real Madrid perde um duro rival na luta pelo atacante sensação da Europa. A Juventus é outro forte concorrente que também não pensa em Haaland a curto prazo. A ideia da 'Vecchia Signora' é substituir Cristiano Ronaldo pelo norueguês, mas o luso ainda tem muita lenha para queimar.

É bem pouco provável que Haaland deixe o Dortmund nessa temporada, mas o Real o acompanha com atenção. O time 'merengue' vai se preparando para um futuro sem Karim Benzema e o nome do momento para substituir o francês é o de Haaland.