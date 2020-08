O time sensação de Portugal não para de contratar

O jovem atacante de 20 anos, Jhonata Robert deixou Grêmio para com destino ao Famalicão, por empréstimo. Apesar do clube sensação de Portugal ainda não ter oficializado a contratação, imagens de Jhonata Robert assinando o contrato com o conjunto português já circulam nas redes sociais.

O vínculo vai até junho de 2021 com a opção de mais uma temporada. No ano passado, o atacante também esteve emprestado, só que ao Cruzeiro, onde disputou sete partidas e marcou um gol.

Além do brasileiro, que será anunciado nas próximas horas, Alexandre Penetra e Andrija Lukovictambém foram contratados e já apresentados.