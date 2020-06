O título é pouco: Liverpool está de olho em outra conquista

O Everton será o primeiro rival do Liverpool assim que a Premier League for retomada após a paralisação por conta do COVID-19. E os de Klopp não pretendem descansar nem por um segundo.

Atualmente acumulando 82 pontos, eles estão a 25 do City, o segundo classificado. O título está praticamente na palma da sua mão.

E, além dessa Premier League, não há por que não pensar em 100 pontos, uma cifra redonda. Esse será o segundo grande objetivo dos "reds".

Como lembra o 'Sport', na Inglaterra, apenas o City de Guardiola conseguiu superar essa barreira em 2017-18. Se conseguissem, seriam a segunda equipe inglesa a fazê-lo.

Eles têm tempo para conseguir. Restam 27 pontos em jogo. Se conquistarem todos, excederiam os 100. Na verdade, estariam em 109, um número nunca alcançado por ninguém.

O time que acumulou mais pontos foi Barry Town. Em 1996-97, na Premier galês, ele terminou o curso com 105.